В Японии подвели итоги выборов в верхнюю палату парламента

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее партнер по коалиции партия Komeito смогли сохранить большинство в Палате советников (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся выборов, однако в целом их позиции ослабли. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник окончательные итоги голосования.

В соответствии с проведенной в прошлом году избирательной реформой, количество членов верхней палаты после выборов увеличилось с 242 до 245. В воскресенье оспаривались позиции 121 законодателя, у которых истекали выданные на шесть лет мандаты, и еще три новых места. В 2022 году, когда выборы коснутся другой половины верхней палаты, она будет расширена до 248 мест. Делается это для того, чтобы снизить разницу в "весе" голоса в округах с разной плотностью населения.

По итогам выборов ЛДП получила 57 мест, а всего в верхней палате представлены 113 депутатов от этой партии. Таким образом, она потеряла единоличное большинство (123 места), которое было у нее до голосования. Тем не менее, ее партнер, партия Komeito расширила свое представительство в Палате советников с 25 до 28 мест, и вместе с ЛДП они сформировали устойчивое большинство. Еще три места получили независимые кандидаты, поддерживающие правящую коалицию.

Оппозиционные партии по итогам выборов имеют в верхней палате 86 мест, а их независимые сторонники - 14. Наиболее представительной стала Конституционно-демократическая партия, которую возглавляет бывший министр экономики, торговли и промышленности страны Юкио Эдано. В верхней палате сейчас 32 депутата от этой партии. 21 место закрепили за собой члены Народно-демократической партии, а еще 13 - представители Коммунистической партии Японии.

Депутаты от партии "Ниппон иссин но кай" ("Ассоциация обновления Японии") сейчас занимают 16 мест в верхней палате, что на три больше, чем до выборов. Однако, несмотря на свою оппозиционную направленность, эта партия поддерживает стремление ЛДП и Komeito изменить конституцию. Так что укрепление ее позиции идет на руку правящей коалиции.

Среди новичков в парламенте оказалась оппозиционная партия "Рэйва синсэн гуми", названная в честь эры правления нового императора Японии Нарухито, вступившего на престол 1 мая. От этой партии в парламент избрались два депутата с ограниченными возможностями. Один из них болен боковым амиотрофическим склерозом, а второй страдает от целебрального паралича.

Вопрос конституционных изменений

Главной интригой прошедших выборов стала возможность формирования в верхней палате так называемого конституционного большинства - двух третей депутатов, которые поддерживают внесение поправок в основной закон страны. Это позволило бы им без труда провести законопроект через парламент, поскольку в нижней палате такой расклад уже имеется.

Однако потеря ЛДП простого большинства и неплохие результаты оппозиционных партий исключили этот вариант развития событий. В итоге сейчас в верхней палате 160 из 245 депутатов выступают за конституционную реформу. Сторонникам изменений не хватило всего 4 мест, чтобы беспрепятственно реализовать свой план.

Согласно действующему законодательству, внесение поправок в конституцию возможно только после проведения в стране референдума. Проведение референдума, в свою очередь, возможно только в том случае, если за это выступит две трети обеих палат парламента страны. В ключевой нижней палате парламента у Синдзо Абэ и его сторонников есть 2/3 мест, по итогам прошедших в воскресенье выборов планировалось закрепить такую же долю мандатов и в верхней палате, что позволило бы сохранить конституционное большинство и возможность проведения референдума.

Премьер-министр Японии открыто выступает за пересмотр девятой или так называемой мирной статьи конституции, которая провозглашает отказ государства от создания собственной армии и участия в войнах. Внесение изменений в положения основного закона государства является одной из ключевых линий внутренней политики, проводимой Абэ и его правящей Либерально-демократической партии. Премьер многократно настаивал на том, что написанная более 70 лет назад конституция не отвечает текущим геополитическим условиям, и Японии необходимо иметь собственные вооруженные силы, учитывая нестабильную ситуацию в регионе.