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Анкара назвала С-400 более продвинутыми системами по сравнению с американскими Patriot

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявил о готовности ответить Вашингтону в случае введения санкций
ЗРС С-400 Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
ЗРС С-400
© Сергей Мальгавко/ТАСС

АНКАРА, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал в понедельник российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 более продвинутыми системами по сравнению с американскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot.

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"Российские С-400 являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot", - подчеркнул глава МИД в эфире телеканала TGRT.

По словам Чавушоглу, Анкара планирует "задействовать ЗРС С-400 до 2020 года". Между тем ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как добавил глава МИД республики, Турция готова ответить США, если Вашингтон введет санкции из-за поставок С-400.

"Если США предпримут действия в отношении нас, то мы выступим с соответствующим ответом. Конечно, мы бы хотели, чтобы наши отношения продолжались в качестве двух партнеров по НАТО. Но если они проявят по отношению к нам враждебный настрой, то мы примем ответные меры", - отметил глава МИД Турции.

Теги
ТурцияЧавушоглу, Мевлют
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