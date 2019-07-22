Партии Порошенко и Тимошенко терпят поражение на выборах в Раду в одномандатных округах

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко и "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко на выборах в Верховную раду повсеместно терпят поражение в одномандатных округах.

Как свидетельствуют результаты проведенного ТАСС анализа 50% обработанных ЦИК протоколов, политическая сила бывшего лидера страны пока получает только одно депутатское место, "Батькивщина" - два.

В одномандатных округах избиратели голосовали в основном за кандидатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" и за самовыдвиженцев. Представители "Слуги народа" побеждают в 121 округе (из 199), самовыдвиженцы - в 48 округах.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" одерживает верх в семи округах.

Таким образом, "Слуга народа", получающая по партийным спискам 122 места, вместе с одномандатниками может рассчитывать на 243 депутатских мандата, то есть на однопартийное большинство. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает 44 мандата, из которых 37 - по спискам партии. "Европейская солидарность" может быть представлена в Раде 26 депутатами. "Батькивщина" и "Голос" получают соответственно 25 и 20 мест.

Кандидаты от других партий победили в 10 одномандатных округах.

ЦИК Украины обработал 56,56% электронных протоколов. Партия "Слуга народа" набирает 42,47% голосов, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" проголосовали 12,91% избирателей. Третье место заняла "Европейская солидарность", которая набирает 8,6%. За партию "Батькивщина" проголосовали 8,02%, а за "Голос" - 6,38%. Явка избирателей составила 49,84%.