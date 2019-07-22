СМИ: власти Шри-Ланки продлили режим чрезвычайного положения на месяц

ТАСС, 22 июля. Режим чрезвычайного положения, введенный в Шри-Ланке после терактов 21 апреля, продлен еще на один месяц. Об этом в понедельник сообщает новостной портал Ada Derana.

По его данным, президент страны Майтрипала Сирисена выпустил соответствующий декрет. Согласно этому документу, чрезвычайное положение будет действовать в течение месяца с 22 июля в целях соблюдения общественной безопасности и порядка, а также для обеспечения поставок товаров и услуг первой необходимости.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа произошло восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек.

На следующий день власти страны ввели на месяц режим чрезвычайного положения, который был продлен 22 мая и 22 июня.