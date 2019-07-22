ОБСЕ: выборы в Верховную раду в целом соответствовали международным стандартам

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Выборы на Украине прошли прозрачно и соответствовали международным стандартам, которые предъявляются к процессу волеизъявления граждан. Об этом заявил в понедельник специальный координатор ОБСЕ, Почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ, глава комитета парламента Финляндии по обороне Илкка Канерва.

"Голосование было прозрачным, а организация выборов была на хорошем уровне, - отметил он. - Подсчет голосов был также прозрачен".

По словам Канервы, избирательная компания была конкурентной, несмотря на ряд нарушений демократических процедур. К таковым спецкоординатор ОБСЕ, в частности, отнес использование административного ресурса, а также СМИ для достижения политического преимущества.

Внеочередные выборы в Верховную раду состоялись в воскресенье. По результатам обработки 64,03% протоколов, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 42,54% голосов. Результат "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 13,02%. "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко проходит в Раду с 8,50%, у "Батькивщины" бывшего премьера Юлии Тимошенко - 8,01%, "Голоса" музыканта Святослава Вакарчука - 6,28%.