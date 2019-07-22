Медведчук считает, что судьба Минских соглашений находится в руках новой Верховной рады

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Новая Верховная рада будет решать судьбу Минских соглашений, поскольку только от парламента зависит принятие тех законов, которые необходимы для реализация мирного плана урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, решение вопроса обмена пленными - "это пункт Минских соглашений, который выполняется исходя из политической воли господина Зеленского". "В остальной части Минские соглашения могут быть выполнены только тогда, когда будут приняты законы. А это уже исключительная функция парламента при парламентско-президентской форме правления, которая существует на Украине", - сказал он.

"Когда речь идет об обменах, то сегодня обменами должна заниматься официальная власть", - продолжил он, отметив, что сам может только "просить об освобождении [Москву]". При этом представитель "Оппозиционной платформы" заверил, что будет заниматься этой деятельностью и впредь. "Я буду продолжать заниматься вопросами освобождения наших граждан как в Донецке, в Луганске, так и тех, которые отбывают наказание на территории Российской Федерации, настолько, насколько мне удастся", - сказал политик.

Ключевыми пунктами основополагающего документа мирного урегулирования конфликта в Донбассе - Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 2015 года - является обязательство Киева принять законы об особом статусе региона, о выборах в Донбассе и об амнистии, а также внесении изменений в конституцию Украины, результатом которых должна стать глубокая федерализация государственного управления в стране. Однако за четыре года ничего из этого выполнено не было.