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Трамп назвал ложью сообщения о поимке американских шпионов в Иране

Директор контртеррористического департамента Министерства информации (разведки) Ирана ранее сообщил, что суд вынес приговор в отношении 17 человек, обвиненных в шпионаже в пользу США

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал не соответствующими действительности сообщения о задержании в Иране 17 шпионов, якобы прошедших подготовку в Центральном разведывательном управлении США. Об этом он написал в понедельник в Twitter.

"Сообщение Ирана о поимке шпионов ЦРУ является полностью ложным", - сказано в сообщении.

Ранее 22 июля директор контртеррористического департамента Министерства информации (разведки) Ирана на пресс-конференции сообщил, что суд в Иране вынес приговор в отношении 17 человек, обвиненных в шпионаже в пользу США. Согласно заявлению, шпионы занимались сбором информации о жизненно важных объектах Ирана и прошли подготовку в ЦРУ.

Теги
СШАИранТрамп, Дональд
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