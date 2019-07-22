Рамуш Харадинай подал официальное заявление об отставке в парламент непризнанного Косова

БЕЛГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Официальное заявление об отставке Рамуша Харадиная с поста премьера непризнанного образования поступило в парламент. Об этом Харадинай сообщил в понедельник на своей странице в Facebook.

"Сегодня в письме я проинформировал лидеров политических партий, представленных в парламенте, о решении о моей безоговорочной отставке с поста премьер-министра. В соответствии с законами я предложил принять необходимые меры для объявления всеобщих национальных выборов. До избрания нового правительства я буду продолжать выполнять конституционные обязанности премьер-министра и правительства в отставке", - написал он, сопроводив текст фотографией документа.

Ранее премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай подал в отставку в связи с вызовом в Гаагу для дачи показаний по делу о военных преступлениях.

Досрочные парламентские выборы в самопровозглашенном Косове могут быть назначены на 8 сентября, сообщило местное телевидение.