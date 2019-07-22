В странах G7 отметили соблюдение основных прав и свобод на выборах в Раду

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Внеочередные выборы в украинский парламент прошли на конкурентной основе и с соблюдением основных прав и свобод. Об этом говорится в заявлении послов стран Группы семи (G7).

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основополагающих прав и свобод. Мы поздравляем ЦИК с проведенной работой", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник в Twitter G7.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. В настоящее время ЦИК Украины обработал более 80% протоколов. "Слуга народа" лидирует с 42,85% голосов, результат "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 12,97%. Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" занимает третье место с 8,33%. У "Батькивщины" - 8,10% голосов, у "Голоса" - 6,07%.