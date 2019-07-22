Глава партии "Слуга народа" считает, что местные выборы на Украине состоятся в 2020 году

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Выборы в местные органы власти на Украине состоятся в 2020 году, считает глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что все-таки выборы пройдут в 2020 году, но много будет зависеть, в том числе, и от органов самоуправления, местных органов власти", - сказал он в эфире украинского телеканала ICTV.

Политик подчеркнул, что в стране есть много примеров того, как местная власть работает неэффективно, она не отвечает современным вызовам. Кроме того, продолжил он, есть случая коррупции на местах, когда переданное из цента на местный уровень финансирование просто размещается на депозитах в банке, вместо того, чтобы задействовать его для развития региона.

"Время покажет, мы будем действовать в рамках действующего законодательства", - резюмировал он, отвечая на вопрос о возможности досрочных местных выборах в 2019 году.

Между тем, признал Разумков, его политическая сила приступит к подготовке для участия в местных выборах сразу же после окончания парламентской кампании.

Ранее в понедельник издание "Страна" сообщила со ссылкой на свои источники в Офисе президента Украины, что досрочные выборы в местные органы власти могут пройти в стране в ближайшее время. Такое решение якобы уже принято на политическом уровне. Плановые местные выборы на Украине должны состояться в 2020 году.