Партия Порошенко теряет позиции на выборах в Раду, уступив третье место партии Тимошенко

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Партия "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко теряет позиции на внеочередных парламентских выборах. После подсчета 93% протоколов, по данным ЦИК, она опустилась на четвертую строчку.

Теперь у политической силы бывшего лидера Украины 8,13% голосов. На третье место поднялась партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%.

Лидерство при этом укрепляет лидер голосования - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" с 43,13%. На втором идет "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ее поддержка немного выросла - до 13,05% голосов. Замыкает перечень партий, проходящих в Раду, "Голос" музыканта Святослава Вакарчука с 5,85%.