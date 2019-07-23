Партия Зеленского может получить в новой Раде 253 мандата

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Президентская партия "Слуга народа" может провести в Верховную раду по результатам внеочередных выборов 253 депутата. Об этом свидетельствуют результаты проведенного ТАСС анализа 93% обработанных ЦИК протоколов.

По партийным спискам "Слуга народа" будет представлена 124 депутатами, а по мажоритарным округам - 129. Второе место уверенно занимает партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая может иметь в новом составе парламента 44 депутата: 37 - по партийным спискам и 7 мажоритарщиков.

На третье место поднялась партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина", вытеснив на четвертое место партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". На данный момент "Батькивщина" проводит в Раду 25 депутатов, из них 24 - по партийным спискам (1 мажоритарщик), "Европейская солидарность" - 24 депутата: 23 - по партийным спискам (1 мажоритарщик).

Замыкает пятерку лидеров парламентских выборов, преодолевших пятипроцентный барьер, партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос", которая может рассчитывать на 20 мест в Раде. По партийным спискам эта политическая сила проводит 17 депутатов и еще три, избранных в одномандатных округах.

Другие партии, принимавшие участие в выборах, могут рассчитывать на 10 депутатских мест, которые получают их представители в одномандатных округах, еще 48 депутатов побеждают там как самовыдвиженцы. Именно от них будет зависеть окончательная численность той или иной фракции в Раде. Правда, самовыдвиженцы, зачастую, создают свою внефракционную группу.

Для принятия решений в Раде необходимо 226 голосов, а для внесения изменений в Конституцию - не менее 300.