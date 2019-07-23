Верховный комиссар ОБСЕ: Россия уделяет большое внимание делам национальностей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство России вкладывает много сил в работу по делам национальностей. Об этом заявил во вторник верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Занньер на встрече в комитете Госдумы по делам национальностей.

"Мой прошлый визит был в октябре 2018 года. Тогда мы установили контакты с Федеральным агентством по делам национальностей, - сказал он. - Также очень ценю первичные контакты с парламентскими институтами, потому что это те учреждения, где создаются законы". "Мой мандат не связан с защитой и сохранением национальных меньшинств, а занимается скорее предотвращением кризисов и конфликтов, чтобы взаимоотношения в обществе были цельными, стабильными и не было никакой угрозы стабильности и безопасности", - отметил Занньер.

Он поблагодарил российскую сторону за подробный рассказ о национальной структуре, которая работает по делам национальностей. В ней, по его словам, очень четко прописана сфера деятельности и ответственности каждого из участников этой структуры. "Структура сама по себе очень комплексная. Это говорит о том, что очень много внимания уделяется и вложено сил со стороны правительства на данном направлении деятельности", - подчеркнул верховный комиссар.

Занньер также проинформировал, что отправляется во вторник в Казань, где встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Со своей стороны глава комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов отметил, что в России сейчас "функционирует мониторинг многонациональных отношений", что позволяет своевременно определить какие-либо зарождающиеся конфликты. Сейчас эта система совершенствуется, заметил парламентарий.