Верховный комиссар ОБСЕ обсудит с Лавровым Украину и межнациональные отношения в России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Занньер заявил, что намерен обсудить во вторник на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и положение русскоязычного населения за рубежом.

"Мы обсудим вопросы национальных меньшинств, межнациональных отношений в России, ситуацию с русскоязычным сообществом за рубежом, в частности в странах Балтии, Молдавии, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о повестке переговоров. - Эти вопросы находятся в моем внимании".

"Конечно, [рассмотрим] Украину. Я недавно был на заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждался закон о языке, - отметил Занньер. - Есть много вопросов, по которым мы можем обменяться мнениями и посмотреть, где находимся".