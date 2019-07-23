В Белоруссии ввели уголовное наказание за попытки реабилитации нацизма

МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих введение уголовной ответственности за попытки реабилитации нацизма. Об этом сообщила во вторник пресс-служба украинского лидера.

Соответствующая поправка в УК Белоруссии была принята в 2019 году на весенней сессии обеими палатами парламента страны. Закон устанавливает уголовную ответственность для лиц, публично оправдывающих нацизм, одобряющих преступления нацистского режима, а также прославляющих и оправдывающих нацистских преступников и их пособников. Им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Также закон вносит в УК статью, предусматривающую вместо штрафа наказание до семи лет лишения свободы за склонение спортсмена к использованию допинга, а также за использование в отношении спортсмена без его ведома запрещенных веществ или методов.

Как отметили в президентской пресс-службе, в целях совершенствования уголовного законодательства, обеспечения строгого соответствия степени тяжести отдельных деяний и применяемых мер ответственности за них закон также предусматривает сокращение на два года минимального срока наказания за незаконный оборот наркотиков по статье 328 УК Белоруссии - три года вместо пяти и шесть вместо восьми.

"Корректировка Уголовного кодекса позволит судам в каждом конкретном случае более избирательно подходить к назначению наказаний за преступления, связанные с оборотом наркотиков, с учетом всех обстоятельств их совершения", - говорится в сообщении.