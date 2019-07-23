Партия "Слуга народа" намерена создать в Раде комитет по контролю за спецслужбами

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Партия "Слуга народа" планирует инициировать создание в Верховной раде комитета по контролю за разведывательными и правоохранительными органами. Об этом сообщил эксперт "Украинского института будущего", занимающий 19-е место в списке политической партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду Денис Монастырский в интервью украинскому изданию "theБабель".

"Но для того, чтобы такой спецкомитет существовал, нужно создать законодательную базу, в том числе учесть позицию Конституционного суда (КС) относительно пределов контрольных функций парламента. Например, по решению КС Рада не может давать кадровые рекомендации в этой сфере. Над этим проектом работало и действующее правительство", - сказал он. По словам Монастырского, после того, как документ будет готов, его нужно "пропустить через внешнее экспертное обсуждение".

Есть также планы создать на Украине Национальное бюро финансовой безопасности, которое "будет расследовать и документировать экономические преступления против государства". "Он заберет полномочия у всех ведомств, которые сейчас работают в этом направлении: Службы безопасности Украины, Нацполиции и Государственной фискальной службы", - пояснил Монастырский.