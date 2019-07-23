В Киргизии сообщили, что ситуация на границе с Таджикистаном стабилизировалась

БИШКЕК, 23 июля. /ТАСС/. Обстановка на киргизско-таджикской границе, где произошли столкновения между местными жителями, нормализовалась. Об этом ТАСС сообщили во вторник в администрации Баткенской области Киргизии.

"Ситуация постепенно нормализуется, перестрелка прекратилась. В ближайшее время завершится встреча губернаторов приграничных областей двух государств, по результатам которой ожидается принятие важных решений", - заявил представитель администрации. По его словам, в зоне конфликта находятся члены правительства, руководители МВД и Государственной пограничной службы Киргизии, которые занимаются урегулированием конфликта.

"Сотрудники милиции двух государств приступили к совместному патрулированию спорных пограничных территорий", - отметил собеседник.

Вечером 22 июля между жителями Киргизии и Таджикистана в районе киргизского села Аксай и таджикского анклава Ворух произошли столкновения. Причиной стало установление одной из сторон на спорной территории флагштока. Во время противостояния, которое продолжалось несколько часов, участники применяли охотничье оружие, камни и палки, в результате с киргизской стороны 15 человек получили ранения и травмы, в том числе пограничники и милиционеры. С таджикской стороны в ходе конфликта один человек погиб и еще 15 пострадали.

В связи с конфликтом подразделения пограничников двух государств переведены на усиленный режим несения службы, автотрасса Исфара (Таджикистан) - Ворух перекрыта, Киргизия вывезла из зоны столкновений в областной центр Баткен 315 женщин, детей и стариков. Во вторник в зоне конфликта вновь произошла перестрелка.

Протяженность рубежа между Киргизией и Таджикистаном составляет около 970 км. После развала Советского Союза вдоль нее образовалось примерно 70 спорных участков, которые периодически становились причиной возникновения конфликта между местными жителями и военнослужащими двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Около трех лет назад Бишкек и Душанбе договорились об активизации демаркации и делимитации общего участка границы. На данный момент удалось договориться о линии прохождения рубежа на протяжении почти 600 км.

Как сообщил во вторник МИД Киргизии, в настоящее время на дипломатическом уровне прорабатывается вопрос о проведении встречи президентов двух республик.