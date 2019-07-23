Полиция Израиля арестовала трех подозреваемых в нападении на саудовского блогера

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июля. /ТАСС/. Израильские полицейские арестовали во вторник трех подозреваемых в нападении на блогера из Саудовской Аравии в Иерусалиме. Об этом сообщила полицейская пресс-служба.

"После нападения на туриста следователи начали немедленное установление личности нападавших, в результате чего некоторое время назад трое подозреваемых были арестованы и направлены на допросы", - говорится в распространенном полицейскими коммюнике. "Ожидаются дополнительные аресты", - добавили в пресс-службе.

Ранее во вторник пресс-секретарь премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху для арабских СМИ Офир Гендельман сообщил в Twitter, что "активист за мир из Саудовской Аравии" во время посещения мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима подвергся нападению палестинских радикалов, которые "плюнули в него, осквернив это святое место".

Позже в тот же день сам Нетаньяху на встрече с министром энергетики США Риком Перри сообщил, что принял во вторник журналистов и блогеров из арабских стран. Пресс-служба Кнессета (парламента Израиля), который также посещала эта делегация, указала, что среди ее членов были представители из "ряда арабских стран, включая Саудовскую Аравию, Ирак и Иорданию".

У Израиля в настоящий момент установлены дипотношения с двумя арабскими странами - Египтом и Иорданией.