Трамп может ввести санкции против Гватемалы за нарушение договоренности по миграции

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Американские власти рассматривают возможность введения ряда санкций в отношении Гватемалы, включая таможенные пошлины, за нарушение достигнутой ранее договоренности о заключении соглашения с Соединенными Штатами по миграционным вопросам. Соответствующее сообщение разместил во вторник в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Гватемала, формирующая караваны [мигрантов] и отправляющая в Соединенные Штаты большое количество людей, некоторые из которых имеют судимость, решила нарушить достигнутую с [США] договоренность по подписанию необходимого" соглашения по контролю миграционных потоков, написал глава государства. "Мы были готовы [заключить соглашение]. Теперь мы рассматриваем [возможность введения] запрета, пошлин, комиссий за денежные переводы или всего вышеперечисленного [разом]", - подчеркнул американский лидер.

Он в очередной раз подверг критике действия властей центральноамериканской республики и напомнил, что принял решение прекратить выделение новых средств на предоставление финансовой помощи Гватемале в связи с тем, что руководство страны, по его мнению, не принимают необходимых мер для борьбы с миграционным кризисом.

На прошлой неделе Конституционный суд Гватемалы постановил, что любое соглашение с Соединенными Штатами по миграционным вопросам, которое вступает в противоречие с законами страны, не может быть подписано президентом без одобрения национального Конгресса (однопалатного парламента). Президент Джимми Моралес еще до вердикта суда сообщил о решении отложить запланированный ранее визит в Вашингтон. При этом он подчеркнул, что его правительство "не намерено превращать Гватемалу в безопасную третью страну" для мигрантов.