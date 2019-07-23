МИД Украины выразил протест в связи с решением Верховного суда России по делу Гриба

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением верховного суда РФ о признании законным приговора украинцу Павлу Грибу, осужденному на шесть лет колонии за призывы к терроризму. Об этом говорится во вторник на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест РФ в связи с неправомерным решением военной коллегии Верховного суда РФ по делу гражданина Украины Павла Гриба", - говорится в сообщении.

В украинском МИД считают, что решение Верховного суда якобы является свидетельством "отсутствия в России любого правосудия и справедливости". Ведомство также призвало международное сообщество осудить решение суда и требовать освобождения всех украинцев, содержащихся под стражей в РФ.

Ранее во вторник Верховный суд РФ признал законным приговор украинцу Павлу Грибу, который был приговорен к шести годам колонии за призывы к терроризму.