Болтон призвал Сеул к консультациям в связи с совместным патрулированием авиации РФ и КНР

ТАСС, 24 июля. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Южную Корею провести консультации в связи с ситуацией вокруг совместного воздушного патрулирования самолетов ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap .

Что известно об инциденте с самолетами РФ и Южной Кореи над Японским морем

По данным агентства, Болтон сделал соответствующее заявление в ходе встречи с главой Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёном в Сеуле. По мнению помощника президента США, такие консультации необходимы, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем, указывает агентство.

Болтон и его коллега также договорились продолжать консультации по сотрудничеству, направленному на обеспечение свободы мореплавания в Ормузском проливе в связи с действиями Ирана.

Как сообщило Минобороны РФ, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два китайских стратегических бомбардировщика "Хун-6К" выполнили во вторник плановый полет над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. Во время прохождения маршрута самолеты не допускали нарушений границ других государств.

Однако, по версии южнокорейской стороны, российский самолет нарушил воздушное пространство республики в районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио. В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15 и F-16. При этом утверждалось, что истребители произвели предупредительные выстрелы в сторону российского самолета.

В Минобороны РФ в свою очередь сообщили, что южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры рядом с российскими самолетами. При этом стрельбы в сторону Ту-95МС не производилось.