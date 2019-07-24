В ЛНР заявили, что в одностороннем порядке передали Киеву 64 заключенных

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) в одностороннем порядке передала украинской стороне 64 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе. Об этом в среду сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

"Сегодня мы передали украинской стороне 64 заключенных, осужденных до 2014 года, - цитирует ее агентство Луганскинформцентр. - Переданы украинской стороне только осужденные, которые изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины".

Кобцева отметила высокую значимость данного шага. "Напоминаем, что это жест доброй воли со стороны ЛНР", - подчеркнула она.

Сообщается, что процесс передачи осужденных проходил в районе моста на линии соприкосновения вблизи Счастья. Процесс сопровождался представителями ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Договоренность о передаче украинской стороне заключенных, осужденных до событий 2014 года и содержавшихся в местах лишения свободы на территории Луганской и Донецкой народных республик, была достигнута на встречах участников контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске.