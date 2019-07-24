Денисова скорректировала свое заявление о договоренности по освобождению моряков

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова уточнила свое заявление относительно возвращения на Украину арестованных в РФ украинских моряков, уточнив, что этот вопрос находится на стадии переговоров. Об этом сказано в заявлении омбудсмена в Facebook.

"Хочу уточнить информацию о 24 военнопленных моряках. Мне известно, что ведутся переговоры о возвращении моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Надеюсь на то, что все необходимые документы будут направлены и учтены", - сказано в заявлении. Денисова напомнила, что ранее она сообщала о передаче в МИД РФ ходатайства относительно ее личного поручительства в отношении 24 украинских моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО.

В среду украинское "Общественное телевидение" сообщило со ссылкой на Денисову о том, что якобы уже достигнуты договоренности о возвращении на Украину моряков. В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не подтвердила слова омбудсмена Украины относительно такой договоренности.