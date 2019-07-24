Бюро расследований отказалось перенести допрос Порошенко

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба выразил недоумение в связи с просьбой экс-президента Петра Порошенко перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, и подтвердил, что его ожидают в ГБР 25 июля. Об этом Труба написал в среду в Telegram-канале.

По его словам, Порошенко явился в ГБР и обратился с просьбой в связи с долгосрочной отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем. В этой связи, отметил Труба, для этого экс-президенту не стоило приходить к директору бюро. "Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса", - сказал Труба.

При этом он отметил, что на каждого следователя ГБР приходится более 35 производств. "Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать", - подчеркнул Труба. "Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос", - добавил он.

Ранее в партии экс-президента "Европейская солидарность" сообщили, что он приходил в ГБР, чтобы ответить на все вопросы следователей, однако, по ее утверждению, "следователи оказались неподготовленными к общению".

Изначально бывшего главу государства вызывали еще 17 июля, но тогда он так и не появился перед следователями, сославшись на необходимость присутствовать на заседании Европарламента в Страсбурге.

Среди предъявленных Порошенко обвинений - государственная измена, злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, а также "факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".

Одно из дел касается также расположенного в Киеве завода "Кузница на Рыбальском", который являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.