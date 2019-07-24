Зеленский обсудил с премьер-министром Италии дело осужденного на 24 года украинца

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которого стороны обсудили дело боевика украинского добровольческого батальона Виталия Маркива, приговоренного судом Италии в пятницу к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве в Донбассе итальянского репортера Андреа Роккелли.

"Глава государства предложил правовую помощь Украины в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Андреа Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом", - сообщила пресс-служба президента Украины.

По данным пресс-службы, стороны обсудили сотрудничество двух стран, Зеленский также передал приглашение посетить Украину президенту Италии Серджо Маттарелле.

Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать. Он был единственным обвиняемым в убийстве журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова, которые погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка (Донецкая область) 24 мая 2014 года. Суд Италии 12 июля приговорил Маркива, обладающего гражданством Украины и Италии, к 24 годам тюрьмы по данному делу. 13 июля Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного Маркива.