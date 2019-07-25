Абэ подтвердил, что ракетный пуск КНДР не угрожал безопасности Японии

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Новый ракетный пуск, который в четверг осуществила КНДР, не вызвал прямой угрозы для национальной безопасности Японии. Об этом журналистам заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Мы подтверждаем, что ракетный пуск не вызвал прямой угрозы для национальной безопасности нашей страны", - приводит его слова агентство Kyodo. Абэ также подчеркнул, что Япония продолжит тесное сотрудничество с США и Южной Кореей по северокорейскому вопросу.

Ранее аналогичную оценку новому ракетному пуску КНДР дал министр обороны Японии Такэси Ивая. Он подчеркнул, что запущенные КНДР ракеты не достигли японской особой экономической зоны в Японском море и не вызвали угрозы для национальной безопасности. В то же время Ивая отметил, что если запущенные КНДР ракеты малой дальности были баллистическими, то это стало грубым нарушением действующих резолюций Совета безопасности ООН.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Кореи сообщил, что КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении. Отмечалось, что пуски был произведены в районе северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря в 05:34 по местному времени (23:34 мск среды) и в 05:57 (23:57 мск среды) соответственно. По имеющейся информации, снаряды пролетели около 430 км. В КНШ сообщили, что "отслеживают ситуацию" и сохраняют боеготовность.

Последний раз КНДР осуществляла пуск реактивных снарядов в восточном направлении 9 мая. Тогда, по данным КНШ Республики Корея, запуск был совершен из района населенного пункта Синори провинции Пхёнан-Пукто.