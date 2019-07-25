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Ситуация на Корейском полуострове

Bloomberg: Южная Корея планирует обсудить с Россией и Китаем запуск ракет КНДР

Ранее появились сообщения о запуске Пхеньяном двух ракет малой дальности

ТАСС, 25 июля. Власти Южной Кореи планируют обсудить с представителями России и Китая запуск КНДР двух ракет малой дальности, осуществленный в четверг. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Других подробностей не приводится.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Кореи сообщил, что КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов. Отмечалось, что пуски были произведены в районе города Вонсан в направлении Японского моря. Впоследствии в КНШ заявили, что речь идет, предположительно, о ракетах малой дальности.

Теги
КНДРРоссияКитайСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
Ситуация на Корейском полуострове
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