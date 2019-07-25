Bloomberg: Южная Корея планирует обсудить с Россией и Китаем запуск ракет КНДР

ТАСС, 25 июля. Власти Южной Кореи планируют обсудить с представителями России и Китая запуск КНДР двух ракет малой дальности, осуществленный в четверг. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Других подробностей не приводится.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Кореи сообщил, что КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов. Отмечалось, что пуски были произведены в районе города Вонсан в направлении Японского моря. Впоследствии в КНШ заявили, что речь идет, предположительно, о ракетах малой дальности.