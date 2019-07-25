{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Финляндии заявили, что самолет России нарушил воздушное пространство страны 17 июля

Финская погранохрана сообщила, что самолет находился в воздушном пространстве около двух минут

ХЕЛЬСИНКИ, 25 июля. /ТАСС/. Пограничная охрана Финляндии утверждает, что в ходе расследования нарушения финского воздушного пространства иностранным самолетом 17 июля выяснилось, что воздушное судно было российскими. С таким утверждение ведомство выступило в четверг.

"В ходе расследования было подтверждено, что российский государственный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии 17 июля в районе города Порвоо в 09:23 по местному времени (совпадает с московским)", - говорится в сообщении ведомства.

Погранохрана заявляет, что самолет находился в финском воздушном пространстве около двух минут, залетев вглубь территории Финляндии на километр.

При этом в ведомстве сообщили, что, поскольку личности пилотов установить не удалось, то "нет возможности в предъявить обвинения кому-либо".

Теги
ФинляндияРоссия
Минобороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок С-400
В рамках первого этапа было осуществлено 30 рейсов самолетов
Читать полностью