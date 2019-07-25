ООН призывает избежать эскалации в районе Черного моря

ООН, 25 июля. /ТАСС/. ООН призывает все стороны действовать в рамках международного права и избегать эскалации в районе Черного моря. Об этом заявил в четверг заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос ТАСС о захвате российского танкера Службой безопасности Украины (СБУ).

Ранее Служба безопасности Украины в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Как пояснили СБУ, задержанное судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте".

"Мы вновь призываем воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права, действуя исключительно в рамках Устава ООН и международных норм", - сказал Хак.

При этом он отметил, что ООН не обладает "независимой информацией об обстоятельствах этого инцидента". "Мы ранее уже выражали обеспокоенность происшествием в Керченском проливе и призывали стороны к сдержанности", - напомнил представитель всемирной организации.