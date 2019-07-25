Еще четыре человека задержаны по делу о митингах в Грузии

ТБИЛИСИ, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали еще четверых человек помимо экс-министра обороны страны Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках на митингах в Тбилиси у здания парламента. Об этом в четверг заявил представитель ведомства Мамука Челидзе на чрезвычайном брифинге.
"В рамках указанного расследования на основании решения суда задержаны еще четыре человека. Следствие установило, что задержанные люди во время событий, развивающихся на территории, прилегающей к парламенту, участвовали в групповом насилии, нападении на полицейских и организованно, штурмом пытались ворваться в здание парламента", - сказал Челидзе.
Всего, по данным МВД, по делу о беспорядках на митингах задержаны 16 человек, а депутату парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии предъявлены обвинения. Для него Тбилисский городской суд в конце июня избрал залог в размере 30 тыс. лари (более $10 тыс.) в качестве меры пресечения.
Против всех задержанных уголовное дело возбуждено по статье "организация насилия, руководство или участие в нем", что карается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.
Информацию о задержании Окруашвили в четверг вечером распространил Первый канал Общественного вещателя Грузии.