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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Еще четыре человека задержаны по делу о митингах в Грузии

Следствие установило, что задержанные участвовали в нападении на полицейских

ТБИЛИСИ, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали еще четверых человек помимо экс-министра обороны страны Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках на митингах в Тбилиси у здания парламента. Об этом в четверг заявил представитель ведомства Мамука Челидзе на чрезвычайном брифинге.

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"В рамках указанного расследования на основании решения суда задержаны еще четыре человека. Следствие установило, что задержанные люди во время событий, развивающихся на территории, прилегающей к парламенту, участвовали в групповом насилии, нападении на полицейских и организованно, штурмом пытались ворваться в здание парламента", - сказал Челидзе.

Всего, по данным МВД, по делу о беспорядках на митингах задержаны 16 человек, а депутату парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии предъявлены обвинения. Для него Тбилисский городской суд в конце июня избрал залог в размере 30 тыс. лари (более $10 тыс.) в качестве меры пресечения.

Против всех задержанных уголовное дело возбуждено по статье "организация насилия, руководство или участие в нем", что карается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.

Информацию о задержании Окруашвили в четверг вечером распространил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

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