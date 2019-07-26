Президент Таджикистана прибыл на переговоры с главой Киргизии

ДУШАНБЕ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в пятницу утром с рабочей поездкой в Согдийскую область (северный регион республики) на переговоры с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает пресс-служба таджикского лидера.

"Утром 26 июля <...> Рахмон с целью ознакомления с социальной жизнью населения и ходом работ по благоустройству прибыл с рабочей поездкой в Согдийскую область", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Рахмон в рамках рабочей поездки по Согдийской области посетит город Исфара, ознакомится с жизнью местного населения и созидательными работами по благоустройству города.

Ожидается, что в ходе поездки в Исфару президент Таджикистана встретится на таджикско-киргизской границе с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, прибывающим в пятницу с краткосрочным рабочим визитом. Главы двух государств на перекрестном участке киргизско-таджикской госграницы проведут встречу с представителями общин и старейшинами сельских советов двух стран, далее переговоры состоятся в городе Исфара. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе процессы делимитации и демаркации границ.

Переговоры президентов продолжатся в киргизском городе Чолпон-Ата, куда, как ожидается, Рахмон прибудет в пятницу. На этих переговорах стороны подведут итоги встречи в Исфаре и обсудят весь спектр вопросов сотрудничества и перспективы взаимодействия двух стран.

Конфликт на границе

22 июля на таджикско-киргизской границе начались столкновения между жителями приграничных сел двух стран, которые продолжались сутки. Причиной стало установление одной из сторон на спорной территории флагштока. Во время противостояния участники применяли охотничье оружие, камни и палки. В общей сложности за время конфликта один человек был убит и более 30 получили ранения и травмы с обеих сторон.

Протяженность рубежа между Киргизией и Таджикистаном составляет около 970 км. После распада Советского Союза вдоль нее образовалось примерно 70 спорных участков, которые периодически становились причиной возникновения конфликтов между местными жителями и военнослужащими двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Около трех лет назад Бишкек и Душанбе договорились активизировать процесс демаркации и делимитации общего участка границы. На данный момент удалось договориться о линии прохождения рубежа на протяжении почти 600 км.