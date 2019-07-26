Макрон в ближайшие недели обсудит с Джонсоном вопрос о выходе Великобритании из ЕС

ТАСС, 26 июля. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора 25 июля с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном пригласил того в ближайшие недели посетить Францию и обсудить ситуацию вокруг Brexit. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Согласно его информации, французский лидер во время будущих переговоров с Джонсоном "намерен добиваться удовлетворения интересов Евросоюза" при установлении условий выхода Великобритании из ЕС.

Комментариев от британской стороны по поводу состоявшейся беседы пока не поступало.

Джонсон в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании во вторник обещал, что его страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. Несмотря на то что Брюссель неоднократно заявлял, что не будет пересматривать соглашение об условиях Brexit, достигнутое правительством Терезы Мэй, новый глава британского правительства выразил уверенность в том, что добьется для страны лучшей сделки. По его словам, в ходе переговоров с европейскими лидерами он будет настаивать на таком соглашении, которое будет лучше отражать интересы Великобритании.