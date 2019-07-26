Иран готов инвестировать в экономику Таджикистана

ДУШАНБЕ, 26 июля. /ТАСС/. Иран готов инвестировать в различные сферы экономики Таджикистана, заявил председатель Торговой, промышленной, металлургической и сельскохозяйственной палаты Ирана Гулямрез Шафеи на встрече с послом Таджикистана в Иране Низомиддин Зохиди. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Таджикистана.

"Иранская сторона выразила свою готовность содействовать в реализации инвестиционных проектов в различных областях экономики Таджикистана и в этой связи отметила важность укрепления отношений между частными секторами экономик двух стран", - говорится в сообщении. Стороны отметили, что для привлечения инвестиций, создания совместных предприятий и увеличения объема товарооборота между Таджикистаном и Ираном большое значение имеют специализированные выставки промышленных и сельскохозяйственных товаров.

По информации пресс-службы МИД, для улучшения состояния торгово-экономических отношений между Таджикистаном и Ираном необходимо использовать "имеющиеся возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как торговля, промышленность и сельское хозяйство". Стороны обсудили вопросы, связанные с проведением 13-го заседания Межправительственной комиссии по торговому, экономическому, техническому и культурному сотрудничеству, намеченного на конец 2019 года в Тегеране.

Дипломатические отношения между Таджикистаном и Ираном были установлены в 1991 году. Пик торгово-экономического сотрудничества пришелся на 2014 год, когда товароборот превысил отметку $228 млн. Основными сферами сотрудничества двух стран являются энергетика, строительство, сельское хозяйство, транспорт.