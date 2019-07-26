В Сеуле заявили, что ракетные пуски КНДР не угрожали Республике Корея

ТАСС, 26 июля. Произведенные КНДР в четверг пуски баллистических ракет не представляли угрозы для безопасности Республики Корея (РК). Об этом в пятницу заявили в Комитете начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.

"Два пуска баллистических ракет малой дальности, осуществленные Пхеньяном, не были направлены против РК или США. Также ракетные испытания никак не повлияли на позицию Сеула и Вашингтона по обороне", - цитирует агентство Yonhap заявление КНШ страны.

В четверг КНШ Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР совершила запуск двух ракет малой дальности в восточном направлении - обе упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Южной Кореи считают, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая - 430 км. Южнокорейские военные не исключают, что испытанные ракеты могли быть новой северокорейской разработкой.

В пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило, что КНДР осуществила запуск двух новых тактических управляемых ракет. Согласно заявлению северокорейской стороны, пуск стал ответом Сеулу на развертывание новых видов вооружений и проведение военных учений на Корейском полуострове.