Сотни демонстрантов проводят акцию протеста в аэропорту Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 июля. /ТАСС/. Сотни продемократических демонстрантов в пятницу созвали антиправительственную акцию протеста в международном аэропорту Гонконга. Она носит мирный характер и проходит в зале прилета, где собралась толпа в черных футболках с транспарантами, передает местное телевидение.

К митингу примкнули в том числе бортпроводники и сотрудники ряда местных авиакомпаний.

Ранее в пресс-службе воздушной гавани в ответ на запрос корреспондента ТАСС сообщили, что "аэропорт будет работать в нормальном режиме". "Мы надеемся, что участники акции будут избегать действий, которые могут создать неудобства пассажирам и функционированию аэропорта", - отметил собеседник агентства.

На сайте воздушной гавани и в мобильном приложении HKG My Flight размещено сообщение с призывом к пассажирам запастись достаточным количеством времени для прибытия и следить за обновлением информации о рейсах.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.