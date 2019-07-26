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МИД Латвии: Ригу волнует вопрос развития белорусско-российской интеграции

Эдгарс Ринкевичс заявил, что этот процесс "должен быть в руках белорусских партнеров"

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Латвия с интересом наблюдает за развитием белорусско-российской интеграции. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью порталу tut.by, опубликованном в пятницу.

"Нас и наших белорусских партнеров волнует ситуация в Украине. И, конечно, вопрос, как развиваются российско-белорусские отношения, особенно вопросы углубленной интеграции", - сказал он. Отвечая на вопрос, вызывают ли эти процессы опасения у латвийской стороны, министр сказал: "Мы не боимся ничего и никого, мы просто наблюдаем за этим процессом". По его словам, этот процесс "должен быть в руках наших белорусских партнеров". "Мы бы не хотели видеть какие-то принудительные меры экономического порядка или другие. Мы видели, что случилось в других государствах, когда начинается принуждение, - сказал Ринкевичс. - Нас, конечно, интересует то, что происходит у наших соседей. А Россия и Беларусь - наши соседи. Мы понимаем, что это будет решение, которое будет приниматься Беларусью".

Он также отметил, что в Евросоюзе понимают, что Белоруссия не собирается вступать в ЕС в обозримом и даже довольно далеком будущем. "Но мы считаем, что есть возможность выстраивать хороший диалог и решать вопросы, которые интересны и вам, и нам", - сказал министр.

В настоящее Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. Россия предложила углубить интеграцию в соответствии с Договором о Союзном государстве 1999 года. Стороны договорились о создании рабочей группы из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. Рабочую группу с российской стороны возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской стороны - министр экономики Дмитрий Крутой.

Теги
БелоруссияУкраинаЛатвияРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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