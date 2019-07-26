Премьер Грузии отверг утверждения о политической подоплеке задержания экс-министра обороны

ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал "дешевой спекуляцией" заявления представителей оппозиции о том, что задержание экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках на митингах в Тбилиси 20-21 июня носит политический характер.

"К сожалению, безответственная часть оппозиции всегда старается вносить сомнения во все, - сказал премьер в беседе с журналистами. - Все видно на кадрах [митинга]. Это [заявления оппозиции] - дешевая спекуляция. Ведется следствие, поэтому я воздержусь от содержательной оценки. Факт состоит в следующем: в Грузии есть справедливое и объективное правосудие, и степень доверия к этим процессам является очень высокой".

Окруашвили задержали в четверг вечером. Ему предъявлено обвинение по статье "Организация насилия, руководство или участие в нем". Соратники Окруашвили по партии "Победившая Грузия", которую он недавно основал, обвинили в его задержании председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили. Политический мотив в аресте экс-министра обороны увидели член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Барамидзе и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Позже МВД распространило видеокадры с митинга, на которых видно, как бывший глава оборонного ведомства участвует в потасовке с полицейскими, пытаясь прорвать кордон у здания парламента.

В Тбилиси у здания парламента Грузии с 20 июня проводятся масштабные митинги. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Дело о беспорядка на митингах в Тбилиси расследуют совместно МВД и Генпрокуратура Грузии. В рамках расследования задержаны 16 человек.