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В Молдавии не смогли выбрать кандидата на пост генерального прокурора

Назначить врио генпрокурора должен будет парламент

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Высший совет прокуроров (ВСП) Молдавии не смог выбрать кандидата на пост исполняющего обязанности генерального прокурора республики из-за отсутствия кворума на состоявшемся в пятницу заседании. Об этом сообщила председатель ВСП Анжела Мотузок.

"По закону о прокуратуре заседание ВСП может состояться при явке минимум двух третей ее членов. Однако сегодня пришли только четыре из 12 членов совета, поэтому из-за отсутствия кворума заседание было закрыто", - пояснила она.

В этой ситуации, согласно законодательству, назначить врио генпрокурора должен будет парламент.

Высший совет прокуроров - независимый орган, который отвечает за назначение, перевод прокуроров, повышение их в должности и применение к ним дисциплинарных мер.

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