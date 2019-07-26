Лукашенко намерен в ближайшее время посетить с визитом Латвию

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает в ближайшее время посетить с визитом Латвию. Об этом он сообщил в пятницу на встрече с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Рига - очень красивый город. К сожалению, я эти красоты как-то не наблюдал, но люди, которые там бывают, ахают и охают. Думаю, что в ближайшее время я тоже увижу современную Ригу", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что благодарен латвийским властям за то, что они "хотели бы видеть бывшего диктатора в Латвии". "Я обязательно когда-то с удовольствием приеду, как только мы подготовим [визит], чтобы результат был, чтобы это непросто было: начнут упрекать, что кто-то куда-то побежал. Нужна наработка, солидные результаты, чтобы мир увидел и сказал: "Да, у них что-то серьезное завязалось и продолжает завязываться", - сказал Лукашенко.

Глава МИД Латвии подчеркнул, что приглашение Лукашенко посетить Латвию остается в силе. "Мы хотели бы, чтобы этот визит был насыщенным и по политической, и по экономической составляющей. Думаю, нам с коллегой Макеем (министром иностранных дел Белоруссии - прим. ТАСС) надо еще немножко поработать. Но мы бы очень ценили, если бы вы смогли посетить Латвию, обсудить сотрудничество", - сказал Ринкевичс.

25 июля глава МИД Белоруссии сообщил, что президент республики Александр Лукашенко принял приглашение властей Латвии посетить с визитом эту страну. По его словам, сторонам предстоит подготовить этот визит таким образом, чтобы "можно было обсудить и утвердить конкретные проекты".