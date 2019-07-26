МИД Сирии считает, что вмешательство США и Турции нацелено на продление конфликта в стране

ТАСС, 26 июля. Дамаск отвергает любые договоренности между Соединенными Штатами и Турцией, касающиеся сирийской территории, и рассматривает их как посягательство на национальный суверенитет, нарушение международных норм и Устава ООН. Об этом говорится в распространенном в пятницу агентством SANA заявлении МИД республики.

"Продолжающееся вмешательство США и Турции преследует цель продлить кризис в Сирии и затруднить его урегулирование", - подчеркивается в документе.

МИД Сирии также осуждает "турецкую агрессию под лживым предлогом защиты национальной безопасности" и обвиняет Анкару в оказании поддержки террористическим группировкам.

"Сирия подтверждает, что будет продолжать преследовать банды террористов до их полного уничтожения и противодействовать любым сепаратистским поползновениям, затрагивающим ее территориальное единство", - указывается в документе.

В то же время в Дамаске заявляют о конструктивном подходе к усилиям по прекращению кризиса путем политического урегулирования "под руководством самих сирийцев и без внешнего вмешательства".

На этой неделе американская межведомственная делегация, которую возглавлял спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, провела переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, в ходе которых обсуждался вопрос о создании зоны безопасности к востоку от реки Евфрат. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин планы создания буферной зоны не реализуются.