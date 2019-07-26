Главы двух немецких федеральных земель потребовали улучшения отношений с Россией

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Европейские санкции против России вредят немецким компаниям, Европе не нужно обострять ситуацию в отношениях с РФ. Об этом заявили журналу Spiegel премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер и глава правительства Бранденбурга Дитмар Войдке. Статья опубликована в пятницу.

"Будучи немецким политиком, я думаю о многих предприятиях из восточной части Германии, которых санкционная политика потрясла в особенной степени", - отметил Кречмер. По его словам, на западе ФРГ придерживаются аналогичной точки зрения.

Войдке со своей стороны не согласился с избранной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая недавно потребовала выстраивать отношения с Москвой "с позиции силы". "Нам нужна четкая позиция, но не жесткая, - сказал он. - Прежде всего, не нужно подливать масла в огонь". Он считает, что если среди населения провести опрос о целесообразности санкций против РФ, то "четкое большинство" выступило бы за их отмену.

Раннее премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг выразила точку зрения, что санкции против России, а также ответные ограничительные меры Москвы привели к тому, что немецкие фермеры лишились одного из рынков сбыта.

В марте 2014 года в связи с ситуаций на Украине ЕС и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию, начали вводить санкции в отношении России. 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.