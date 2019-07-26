В правительстве Испании намерены избежать внеочередных выборов

МАДРИД, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Испании приложит усилия, чтобы избежать внеочередных всеобщих выборов в стране. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции исполняющая обязанности вице-премьера Испании Кармен Кальво.

В четверг Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) не утвердил в ходе второго тура голосования кандидатуру исполняющего обязанности председателя правительства Испании, генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьера. Как отметила Кальво, если в королевстве состоятся еще одни выборы, это произойдет не "по желанию партии, которая поддерживает это правительство". "Мы не сдаемся, - заверила она. - Мы сохраняем энтузиазм, целеустремленность и работоспособность".

И.о. заместителя главы кабмина обратила внимание на то, что правительство обеспокоено намеченным на 31 октября выходом Великобритании из состава ЕС, а также вынесением вердикта по делу лидеров каталонского сепаратистского движения. В этой связи Кальво призвала остальные партии к тому, чтобы разблокировать ситуацию политического тупика. "Санчес продолжит работать со всеми политическими лидерами до последнего момента, чтобы не пришлось проводить выборы", - заверила она.

Поскольку Конгресс депутатов не утвердил Санчеса премьером, теперь у представленных в парламенте политических сил есть два месяца на то, чтобы попытаться договориться по данному вопросу. В ходе этого периода лидер ИСРП может снова попытаться получить доверие Конгресса депутатов. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, будут распущены обе палаты парламента и объявлено о проведении внеочередных выборов, которые могут состояться в ноябре.