Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.

"Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре председателя Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?" - написал президент.

Он также опубликовал краткие данные о кандидатах и их фотографии. В перечень претендентов вошли бывший руководитель ряда предприятий, юрист, глава общественного союза "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" Андрей Андрейчиков, предприниматель Татьяна Петракевич, юрист и депутат Одесского горсовета, мама четверых детей Ольга Квасницкая, глава инвестиционной компании Максим Куцый и юрист Максим Болдин.

В комментариях под сообщением главы государства пользователи разделились на тех, кто приветствует инициативу и высказывает свое мнение о предложенных кандидатурах, и тех, кто иронизирует по поводу начинания, не веря, что их пожелания будут учтены или хотя бы прочитаны.

Ранее губернатором Одесской области являлся Сергей Паращенко, которого Зеленский уволил еще в первой половине июня.