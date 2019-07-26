Трамп: отношения Google и КНР могут вызвать обеспокоенность по поводу нацбезопасности США

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Возможное сотрудничество компании Google с правительством Китая может вызвать обеспокоенность по поводу национальной безопасности США, власти изучат данный вопрос. Соответствующее сообщение в пятницу разместил в Twitter глава Белого дома Дональд Трамп.

"Обеспокоенность по поводу национальной безопасности [США] применительно к Google и ее отношениям с Китаем может быть или не быть. Если есть проблема, мы все выясним. Я искренне надеюсь, что [проблемы] нет!" - написал президент.

На прошлой неделе американский лидер заявил, что администрация США ознакомится с заявлениями предпринимателя, сооснователя платежной системы PayPal Питера Тиля о сотрудничестве компании Google с правительством Китая.

Ранее Тиль рассказал, что Google сотрудничает с Пекином и китайскими военными и призвал власти США провести расследование. В частности, он считает, что сотрудники иностранных разведок могли внедриться в разработку некоторых проектов компании, например, в работу над созданием искусственного интеллекта.

При этом сам Google опроверг информацию о том, что сотрудничает с представителями вооруженных сил Китая.