СМИ: премьером Украины может стать заместитель главы офиса президента

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук является одним из кандидатов на должность главы украинского правительства. Об этом в пятницу сообщает издание "Новое время" со ссылкой на источник.

"Кандидатуру Гончарука в офисе президента рассматривают очень серьезно", - говорится в сообщении издания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в штабе партии "Слуга народа" заявил, что будущий премьер-министр должен быть "гуру экономики" и уметь брать на себя большую ответственность. "Хотим, чтобы это был мощный независимый человек", - сказал президент. Глава партии Дмитрий Разумков сообщил, что у команды есть несколько кандидатур на должности в новое правительство Украины, в том числе и на пост премьер-министра. По его словам, бывшие депутаты вряд ли займут должности в правительстве.

21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. Согласно данным ЦИК Украины по результатам обработки 100% электронных протоколов, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" побеждает, набирая 43,16% голосов. В парламент проходят еще четыре партии. "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает поддержку 13,05% голосов, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко - 8,18%, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко - 8,10% и "Голос".