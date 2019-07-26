Премьер Ирландии: Brexit без сделки заставит североирландцев задуматься о едином острове

ДУБЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Выход Великобритании из ЕС без сделки приведет к тому, что многие жители Северной Ирландии начнут задумываться об объединении острова. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, выступая в пятницу на конференции "Глобальный кризис" в Глентис (ирландское графство Донегал).

"Brexit сопряжен с большими стратегическими рисками. В случае выхода Великобритании из Евросоюза 31 октября без сделки баланс в треугольнике Ирландия - Северная Ирландия - Великобритания будет серьезно нарушен", - отметил Варадкар. "Североирландцы должны будут покинуть Евросоюз в составе Соединенного Королевства несмотря на то, что в большинстве своем они голосовали против Brexit на референдуме 2016 года, - продолжил премьер. - Думаю, разумно предположить, что после этого в Северной Ирландии начнут больше задумываться об идее объединения острова".

Варадкар признал, что в последние месяцы со стороны североирландских юнионистов (приверженцы союза Ольстера и Великобритании - прим. ТАСС) все чаще звучат упреки в том, что Дублин поощряет дискуссии о возможном объединении Ирландии, однако назвал их "безосновательными". "Весь ход переговоров по Brexit демонстрирует наше желание максимально сохранить существующий статус-кво, - подчеркнул Варадкар. - Люди в Ирландии и Северной Ирландии хотят спокойно жить и работать как прежде".

Глава ирландского кабмина напомнил, что "Ирландия и Великобритания вступали в ЕС вместе". "Соглашение страстной пятницы (1998 года) и система европейских законов позволили достичь мира в Ольстере, устранить противоречия, имевшиеся между двумя (католической и протестантской) общинами. Brexit фундаментально изменит эту ситуацию, и, разумеется, люди задумаются о будущем", - подытожил Варадкар.