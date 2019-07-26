Суд в Грузии избрал залог в $24 тыс. для основателей банка TBC Bank

ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Тбилисский городской суд избрал в пятницу залог по 700 тыс. лари ($23,8 тыс. для основателя и бывшего главы Наблюдательного совета крупнейшего банка Грузии TBC Bank Мамуки Хазарадзе, а также его заместителя Бадри Джапаридзе), которые обвиняются в легализации незаконных $16,75 млн. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По данным телеканала, изначально Генпрокуратура требовала залог в размере 1 млн лари (более $341 тыс.), а сторона защиты, в свою очередь, просила суд оставить обвиняемых вообще без меры пресечения. В конечном итоге, судья решил избрать залог в размере 700 тыс. лари для каждого обвиняемого.

Генпрокуратура Грузии, которая с января изучает деятельность банка, в среду вынесла постановление предъявить обвинение Хазарадзе и Джапаридзе в легализации незаконных средств. Оба банкира вызваны в прокуратуру для официального предъявления обвинений. Против них уголовное дело возбуждено по статье "легализация незаконных доходов (отмывание денег), совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", что карается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет. Хазарадзе и Джапаридзе уже побывали в прокуратуре, их ознакомили с обвинением.

Пока не известно, когда состоится судебное слушание по делу и с каким ходатайством выступит прокуратура об избрании меры пресечения для обвиняемых.

Дело TBC Bank

Согласно материалам дела, еще в августе 2018 года Генпрокуратура заинтересовалась работой крупнейшего банка страны. По данным ведомства, схема вероятного отмывания денег выглядела следующим образом: весной 2008 года TBC Bank предоставил в кредит около $17 млн компаниям приятеля Хазарадзе Автандила Церетели "Самгори М" и "Самгори трейд". В тот же день деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то что кредит Церетели запросил для оборота бизнеса.

В октябре и ноябре 2008 года банк увеличил на год срок погашения кредита порядка $17 млн при том, что до этого компании ничего не выплачивали банку. Уже в конце декабря 2008 года TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс. TBC Bank также не стал снимать деньги со счетов "Самгори М" и "Самгори трейд" или изымать их имущество, заложенное под залог.

Более того, TBC Bank освободил эти компании от обязанностей по кредиту. Ответственность за возвращение около $17 млн взяла на себя компания, зарегистрированная месяцем ранее в офшорной зоне. Эта компания получила право потребовать указанные деньги у Хазарадзе и Джапаридзе. Доверенным лицом зарегистрированной в офшоре компании был гражданин Грузии Паата Гадзадзе, который во время получения компаниями "Самгори М" и "Самгори трейд" кредита в порядка $17 млн был членом кредитного комитета TBC Bank.

В конечном итоге деньги не были возвращены обратно в банк.