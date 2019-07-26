Страны БРИКС выразили озабоченность ростом напряженности в Персидском заливе

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выразили озабоченность в связи с эскалацией напряженности в районе Персидского залива и призвали к урегулированию ситуации политико-дипломатическими средствами. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ совместном заявлении по итогам встречи глав МИД БРИКС в пятницу.

"Министры выразили озабоченность в связи с эскалацией напряженности в регионе Персидского залива и призвали к мирному политическому урегулированию посредством диалога и дипломатического содействия", - говорится в документе.

Ситуация в Афганистане

В заявлении отмечается, что страны БРИКС выразили озабоченность в связи с обострением ситуации в Афганистане и учащением террористических атак в этой стране.

"Министры вновь заявили о своей поддержке международным и национальным усилиям по обеспечению процесса достижения мира и примирения в Афганистане "при ведущей и определяющей роли" самого афганского народа и по созданию мирного, безопасного, единого, стабильного, процветающего и инклюзивного государства, гармонично сосуществующего со своими соседями. Они выразили озабоченность по поводу обострения ситуации в Афганистане, особенно в связи с ростом количества и интенсивности связанных с терроризмом нападений на Национальные силы безопасности Афганистана, правительство и народ этой страны", - говорится в документе.

"Министры ожидают проведения в Афганистане президентских выборов, намеченных на сентябрь 2019 года", - отмечается в заявлении.

Денуклеаризация Корейского полуострова

Страны БРИКС поддержали усилия по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Министры приветствовали последние события по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова и поддержанию мира и стабильности в регионе Северо-Восточной Азии. Они подтвердили свою приверженность мирному, дипломатическому и политическому урегулированию ситуации", - говорится в документе.

30 июня президент США Дональд Трамп посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Позже глава Белого дома сообщил, что стороны достигли договоренности в течение двух-трех недель возобновить консультации рабочего уровня о денуклеаризации.