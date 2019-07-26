Пушилин подписал указ об установлении Дня конституции ДНР

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил 14 мая Днем конституции. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы ДНР.

"Установить в Донецкой народной республике памятную дату - 14 мая - День конституции ДНР", - говорится в тексте документа.

В своем указе Пушилин подчеркнул особое значение конституции в становлении и развитии республики.

Пять лет назад в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территориях, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка в Луганской области составила 81%, в Донецкой - 75%. "За" самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР - 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.