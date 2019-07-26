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ABC: в аэропорту Нью-Йорка арестовали мужчину за попытку присоединиться к талибам

По данным телеканала, задержанный собирался вылететь в Пакистан, откуда планировал попасть в Афганистан и примкнуть к организации

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Житель Нью-Йорка был арестован в пятницу в международном аэропорту имени Джона Кеннеди по обвинению в попытке попасть в Афганистан с целью вступить в движение "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, мужчина, имя которого не разглашается, был арестован при попытке сесть на рейс в Пакистан. Оттуда обвиняемый, как считают американские власти, намеревался проникнуть на территорию Афганистана и присоединиться к отрядам талибов.

Арестованный должен предстать позднее в пятницу перед судом Манхэттена. Власти считают, что происшедшее не навлекло конкретную угрозу на жителей мегаполиса.

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